استياء المسافرين بعد إلغاء الخطوط السعودية لرحلة ” الرياض- رفحاء “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، عن استياء الركاب من إلغاء الخطوط السعودية لرحلة ” الرياض- رفحاء ” ليومين متتاليين، مؤكدة على أن هيئة الطيران طالبت الركاب بتقديم شكوى.

ويذكر أنه تم إلغاء وتأجيل رحلات الطيران إلى محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إلغاء رحلات الطيران أمس السبت إلى محافظة رفحاء والقادمة من الرياض لسوء الأحوال الجوية كما تأجلت رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة لمحافظة رفحاء اليوم الأحد.