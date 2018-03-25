الجيش اليمني يعلن تحريره ” سوق الشريجة ” في لحج

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، من تحرير سوق الشريجة الواقع بين محافظتي تعز ولحج، بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تمكنت اليوم من تحرير سوق منطقة الشريجة، بالإضافة إلى استعادة السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات وعدد من الأسرى.

وبحسب المصدر فإن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع متفرقة وآليات قتالية للمليشيات الإنقلابية بذات المنطقة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات.

وأشار إلى أن المعارك لا تزال مستمرة – لحظة كتابة الخبر – وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات حيث قامت بتدمير الجسور الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارها، في محاولة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش باتجاه مدينة الراهدة.