ليلة حمراء لمسن وبائعة هوى تنتهي بإطلاق نار

اميرة خالد(صدى):

تحولت ليلة حمراء لإقامة علاقة حميمية محرمة بين عجوز وبائعة هوى إلى حادثة مأساوية بعد نشوب شجار بينهما .

وتعود الواقعة عندما أقدم عجوز (88 عاما) على الاتفاق مع فتاة من بائعات الهوى لا يتجاوز عمرها الـ 22 عاماً ، أثناء سيره بالقرب من محل تجاري مستعينا بعكاز.

وبعد اللقاء في بيته وشروع العجوز في مداعبة الفتاة، طلبت منه دفع أجرها مسبقا، وهو عبارة عن 20 دولارا حسب الاتفاق، إلا أن العجوز لم يكترث لمطلبها، ولما امتنعت وصاحت في وجهه بادر إلى سحب مسدسه وأطلق عليها النار.

أصيبت الفتاة في قدمها قبل أن تتمكن من الهرب إلى البيت المجاور، واستدعاء الشرطة التي ألقت القبض علىه .