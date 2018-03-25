قرار يبيح للمرأة السفر للسعودية دون محرم.. يحقق حلم أرملة هندية

عادل الحربي (صدى):

قرار المملكة السماح بمنح تأشيرات سياحية للنساء الأجنبيات ممن تجاوزن 45 عاما، من دون ” محرم ” يرافقهن لدخول المملكة، ساعد في تحقيق حلم الكثير من بينهم الهنديات الثلاث ” مقسومة بيجوم ” ، و ” فاطمة بيبي ” ، و ” حليمة خاتون ” ، لأداء فريضة الحج هذا العام.

ويذكر أن النساء الثلاث، إلى جانب 45 سيدة هندية من ولاية البنغال العربية، سيكُنَّ من بين طليعة النساء اللائي يسافرن إلى مكة لأداء فريضة الحج دون مرافقة محرم.

وقالت ” لالي بيجوم ” البالغة من العمر (70 عامًا)، والتي ستسافر في مجموعة من أربع نساء بينهن ابنتها ساهينا بيجوم: “لقد كان حلمنا أن نزور مكة والمدينة.. لقد أعطاني القدير فرصة القيام بذلك هذا العام ” .

من جانبها قالت الابنة (ساهينا- 46 عاًما): ” بمجرد أن علمنا أن النساء خلال هذا العام سيسمح لهن بالحج من دون محرم، تقدمنا بأوراقنا على الفور”.

أما ” راضية بيبي ” ، التي توفي زوجها منذ سنوات وانتظرت حوالي 15 عامًا للذهاب إلى الحج فأكدت ” أنا أرملة وليس لدي ابن أيضًا.. وكان حلمي أن أؤدي فريضة الحج، ولكني لم أستطع القيام بذلك في السابق بسبب عدم وجود محرم، لكن الله استجاب لصلاتي ودعائي، وسأتمكن هذا العام من الذهاب لأداء الفريضة مع نساء أخريات ” .

ويسمح للنساء فوق سن 45 عامًا اللائي يرغبن في الذهاب للحج، ولكن ليس لهن رفيق ذكر، بالسفر للحج في مجموعات من أربع نساء أو أكثر، وفقًا لسياسة الحج الجديدة في الهند.

وذكر الموقع أنه لا يزال يتعين على النساء دون الخامسة والأربعين، الالتزام بشرط المحرم، وتقديم خطاب عدم ممانعة، موثق من الزوج أو الابن أو الأخ الذي يأذن بالسفر.