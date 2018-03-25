مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادثين منفصلين

عبد العزيز القثامي(صدى):

شهدت الطائف حادثين مرورين مروعين منفصلين، خلفا 6 وفيات و4 إصابات، أولهما في طريق ظلم شمال المحافظة ، كان تصادمًا وجهًا لوجه، والثاني على كوبري ميدان الفروسية باتجاه الطائف ، عبارة عن صدم من الخلف ، فيما كانت قد باشرته الجهات المعنية، بعد أن تسبب الثاني في تعطيل الحركة المرورية وعرقلتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف ، شادي بن عابد الثبيتي أنه في الحادث الأول فقد تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف بلاغاً بوجود حادث تصادم وقع بين مركبتين وجهًا لوجه وذلك على طريق ظلم باتجاه عفيف .

وأضاف ” الثبيتي ” أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة ١٢:٤٠صباحًا عن وجود حادث تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين ، وعليه فقد تم توجيه خمس فرق إسعافية للموقع وعند الوصول تبين أن جميع الحالات محتجزة بداخل السيارات .

وتابع: قامت فرق الدفاع المدني بفك الاحتجاز وتحرير الحالات على الفور ، حيث اتضح أن عددها سبع حالات منها أربع حالات انتقلت إلى رحمة الله ، فيما تبقى ثلاث حالات تعرضوا إلى إصابات خطيرة تم التعامل معها بتقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق إلى مستشفى ظلم العام .

وفي الحادث الثاني، قال الثبيتي : تلقت عمليات الهلال الاحمر بالطائف عند الساعة ١١:٤ صباحًا اليوم بلاغًا عن وجود حادث انقلاب مركبة على طريق المطار – الطائف ، بعد نادي الفروسية باتجاه الطائف، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين، وفرقة تدخل سريع للموقع، وعند وصولها اتضح أن الحالات محتجزة ، وبعد تحريرها من قبل فرق الدفاع المدني تبين أن الحادث نتج عنه حالتا وفاة لامرأة ورجل، وحالة متوسطة لامرأة تعرضت لكسور، حيث نقلت على إثرها لمستشفى الأمير سلطان العسكري.