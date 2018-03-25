جيب تكشف عن 7 سيارات اختبارية جديدة

واشنطن(صدى):

كشفت جيب عن 7 سيارات اختبارية جديدة ضمن فعاليات “ إيستر جيب سافاري ” السنوية في ولاية يوتا الأمريكية.. ونبدأ بأول سيارة تحت اسم 4Speed، وهي رانجلر خفيفة الوزن بفضل استخدام ألياف الكربون في غطاء المحرك والرفرف، كما حصلت السيارة على زجاج أمامي غامق إلى حد كبير وفتحات كبيرة للأبواب وقفص مخصص للسيارة للحماية من التدحرج.

الموديل حصل على مقاعد أمامية جديدة وعجلات 18 بوصة داخل إطارات 35 بوصة من طراز BF Goodrich Mud Terrain للتضاريس الوعرة، وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

السيارة الاختبارية الثانية تحمل اسم ساند ستورم، أو عاصفة الرمال، بتصميم خارجي فريد من نوعه بغطاء محرك مهوى من ألياف الكربون وممتصات صدمات أنبوبية ومصابيح إضافية وحامل للإطار الاحتياطي.

لتحسين قدراتها في التعامل مع التضاريس الوعرة، أضاف مهندسو الشركة نظام تعليق بأربع وصلات ومحاور Dynatrac 60 خاصة بنسبة جير 5.68 وعجلات بطول 17 بوصة وإطارات 39.5 بوصة من طراز BG Goodrich Krawler، وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 6.8 لتر بثمان سلندرات متصل بناقل حركة يدوي بست سرعات.

السيارة الثالثة هي ناتشو جيب، والتي حصلت على مختلف انواع قطع الأداء العالي من شركة موبار، والتي تشتهر بتعديلها لسيارات جيب، كما تتميز السيارة بطلاء خارجي أصفر وغطاء محرك ناتئ وشبكة تهوية سوداء داكنة وونش ومصابيح LED إضافية وأبواب أنبوبية.

من ناحية الأداء، فقد حصلت الرانجلر على ممتصات صدمات للجسد من الألومنيوم وعجلات beadlock بطول 17 بوصة وإطارات 37 بوصة، بالإضافة إلى مقاعد Katzkin جلدية.

السيارة الرابعة لها تصميم كلاسيكي محبب للنفس بطلاء خارجي بلونين وسقف مائل مصنوع خصيصا للسيارة وممتصات صدمات من الألومنيوم ونفس عجلات beadlock بطول 17 بوصة وإطارات 37 بوصة.

في الداخل أيضا نرى مقاعد Katzkin جلدية، ولمسات حمراء مشتعلة تناسب الطلاء الخارجي وحامل للإطار الاحتياطي داخل المقصورة.

السيارة الخامسة والأخيرة لرانجلر تبدو موجهة نحو مرسيدس G-Class، لتحمل اسم J-Wagon، بمنصة مشتركة مع “رانجلر صحارى” وطلاء خارجي رمادي أنيق بغطاء محرك رياضي يحتوي على أنبوب تنفس غير تقليدي، ومن المزايا الخارجية الأخرى للسيارة هي شبكة التهوية السوداء ومصابيح LED إضافية بطول 5 بوصة وعجلات 17 بوصة وإطارات للطرق الوعرة.

السيارة الاختبارية السادسة مبنية على موديل رينيجيد، لتحمل اسم B-Ute، بمقدمة فريدة من نوعها وشبكة تهوية معدلة وغطاء محرك جديد، كما حصلت السيارة على رفرف أعرض وعجلات 17 بوصة.

التصميم المميز يستمر في الداخلية، والتي وضع فيها المصممون تجليد من لونين ولمسات كربونية وزخرفات سوداء داكنة.

السيارة السابعة هي واجونير رود تريب، والمستوحاة من موديل 1965 بتصميم كلاسيكي صميم، حيث تم إطالة قاعدة عجلاتها بخمسة بوصة، كما حصلت على عجلات 17 بوصة وإطارات 33 بوصة من طراز BG Goodrich Mud Terrain.

التصميم الكلاسيكي مستمر في الداخلية، بنفس المقاعد الأصلية في موديل 1965 وألواح الأبواب، ولكن جيب زودت السيارة بإطار مدعم ونظام تعليق بأربع وصلات للتعامل بكفاءة مع التصاريس الوعرة، كما تستمد السيارة قوتها من محرك سعة 5.7 لتر بثمان سلندرات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات.