3 خلطات للتخلص من آلام الدورة الشهرية

متابعات(صدى):

إن آلام الدورة الشهرية تعتبر من الأمور التي قد تعيق قيامك بمهامك اليومية. لذلك، تبحثين عن الخلطات المناسبة التي تمنحك نتائج فعالة.

لذلك، إليكِ طريقة تحضير خلطات للتخلص من آلام الدورة الشهرية.

1- البابونج: قومي بغلي ملعقتين من البابونج في كوب من الماء ثم قومي بتصفيته واشربيه ساخناً ثلاث مرات في اليوم ولاحظي النتيجة الفعالة التي سيمنحك اياها.

2- العرعر: احضري ملعقة من العرعر وقومي بطحنها ثم ضغيها في كوب من الماء الساخن واتركيها لمدة 10 دقائق قبل ان تقومي بتصفيتها واشربيها ثلاث مرات في اليوم بين الوجبات.

3- القرفة: قومي بغلي كوب من الماء مع ملعقتين من القرفة او المطحونة او الاعواد. ثم قومي بتصفية المزيج واشربيه اول يوم من نزول الدورة وتخلصي من الالم نهائياً.