بالفيديو.. مواطن يقلد صوت ” المفتي ” و ” المطلق “

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يقلد صوت فضيلة المفتي والشيخ عبدالله المطلق.

أظهر مقطع الفيديو، أنهُ من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يقلد صوت فضيلة المفتي والشيخ عبدالله المطلق، بشكل قريب جدًا، وتحدث عن حكم لبس النعال في الصلاة، كما تناول عبر المقطع حكم الأكل والشرب في السفر أثناء الصيام.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من النشطاء فامنهم من اعتبره أنها موهبة، والبعض الأخر استنكر ما حدث.