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بالفيديو.. مواطن يقلد صوت ” المفتي ” و ” المطلق “

بالفيديو.. مواطن يقلد صوت ” المفتي ” و ” المطلق “
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يقلد صوت فضيلة المفتي والشيخ عبدالله المطلق.

أظهر مقطع الفيديو، أنهُ من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يقلد صوت فضيلة المفتي والشيخ عبدالله المطلق، بشكل قريب جدًا، وتحدث عن حكم لبس النعال في الصلاة، كما تناول عبر المقطع حكم الأكل والشرب في السفر أثناء الصيام.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب عدد كبير من النشطاء فامنهم من اعتبره أنها موهبة، والبعض الأخر استنكر ما حدث.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 11 دقيقة

ماشاء الله على اداره صراحة أبدع في تقليد مشايخ اكيد أنه يحبهم ومتاثر بعلمهم ومتابع ومستمع لهم وفقه الله ونفع به …واكيد مشايخنا مابيزعلون بل سيعجبهم ويعلمون أن هناك من يحبهم ويحرص على متابعتهم…فلو هذا الشخص متابع للفن والفنانين والممثلين لاستمعنا له وهو يقلد اهل الفن والطرب .اعتبره موهبه فذة

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