شركة عالمية تنقل دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

ينتظر أن يعلن الناقل الرسمي للدوري, الاتصالات السعودية stc , عن التعاقد مع شركة عالمية إنجليزية لنقل أحداث ومباريات دوري المحترفين, بعد نهاية الموسم الحالي, وابتداء من الموسم المقبل.

وأوضحت مصادر قريبة من المفاوضات, أن الشركة المعنية لها تاريخ طويل في الإنتاج والتغطيات العالمية الرياضية، وأنه سبق لها نقل عدد من الدوريات والبطولات العالمية والقارية، كما إنها ستعمل على توفير جميع عربات النقل التلفزيوني والأقمار الصناعية على أرقى المستويات المعمول بها عالميا, وكذلك إنتاج جرافيك خاص بالدوري السعودي في جميع المباريات والمسابقات.

يذكر أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم, عادل عزت قد وقع قبل نحو شهرين مع رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية stc , خالد البياري اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية التي تمنح الناقل الجديد حق نقل كل مسابقات الكرة لمدة 10 سنوات، مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال.