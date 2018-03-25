وقف 200 ألف مواطن لخدماتهم الحكومية

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مجلس إدارة شركة الطالب للصناعة، الدكتور محمد الطالب، أن 200 ألف مواطن موقوفة خدماتهم الحكومية حسب مؤشرات التنفيذ بوزارة العدل.

وتساءل ” الطالب ” ، عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” هل يعقل جميعهم مماطلين في السداد ولا يرغبون بالسداد ؟ ” ، موجهًا ” إذا كانت الاجابة بنعم فهي كارثة اخلاقية للمجتمع كبيرة جدا ” .

وتابع: ” إن كان تسلط شركات التقسيط والبنوك فنحن امام اكبر عملية فساد ننتظر أن يتم اجتثاثها ” .

وللمماطلة مظاهر وأساليب يستخدمها ضعاف النفوس وربما يحصل تسويف عند الوفاء بسبب ظروف تطرأ على التعامل بين الطرفين، وعدم التسديد والوفاء يحصل إما بالامتناع كليا أو بالإهمال والتسويف أو بجحود بعض الحق.

والدائنون ينقسمون إلى قسمين: قسم يأكلون الربا والآخرون لا يأكلونه، والمدينون يفضلون أداء دين الذين يأكلون الربا خوفا من ازدياده به ويماطلون الآخرين بحقهم، وبهذا يواجه الذين لا يأكلون الربا صعوبات مزعجة في بلاد لا يتعامل الناس فيها بأحكام الإسلام، فمماطلة المدين مشكلة كبيرة يجب حلها.