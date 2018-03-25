دراسة: 75% من الرجال ينجذبون للمرأة الذكية وليس الجمال الخارجي

متابعات(صدى):

أوضحت دراسة حديثة، أن 75% من الرجال يفضلون اختيار شريكة ذكية وصاحبة قدرات ذهنية بارزة. وهناك العديد من السمات الخارجية والتصرفات التي تدلّ على فطنة المرأة وتساعدهم على التحقق من هذه الصفة في شخصيتها:

حسّ الدعابة:

ينتمي أصحاب حس الفكاهة الى فئة الاشخاص الاذكياء، فالقدرة على المزاح والتفاعل مع الأحاديث المضحكة يثبت وجود نشاط ذهني ضخم لدى الفرد.

إجراء النقاشات:

إذا كنت قادرة على إجراء النقاشات ومجادلة الأشخاص بمواضيع مختلفة وزوايا متنوّعة، فهذا دليل حتميّ على ذكائك. وإن الرجل ينجذب لقدرة المرأة على التحاور والاقناع، شرط ألا يزيد الأمر عن حدّه ويصل إلى المبالغة.

رأي الآخرين:

إن قدرتك على اتخاذ القرارات وتحمّل مسؤوليتها دون أن الاهتمام برأي الآخرين أو ما يقوله المحيطون هو دليل آخر على ذكائك. فأنت بالتالي شخصية ناضجة تمتلك ما يلزم لاتخاذ القرارات وتقبّل أعبائها، وهذا ما يلفت نظر الرجل أيضاً.

التفكير قبل التحدّث:

يفوق العقل اللسان سرعةً لدى الاشخاص الأذكياء، لذا نادراً ما يلفظون عبارات يندمون عليها لاحقاً. بالتالي اذا كنت تفكرين قبل التحدّث وتأخذين وقتك قبل أن تتكلمي، أنت اذا ذكية ومحط لأنظار الرجل.