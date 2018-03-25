معمر الإرياني: الحوثيون حاولوا تضليل الرأي العام الدولي

فهمي محمد(صدى):

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على أن الحوثيين ينهبون المال العام ويتخذون من التجويع والإفقار سياسات ممنهجة لتطويع إرادة الناس وإذلالهم وقهرهم ويحتكرون تجارة النفط والغاز لتحقيق أرباح مهولة رغم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن مليشيا الحوثي الإيرانية حاولت تضليل الرأي العام الدولي عبر إتخاذ مؤسسات الدولة غطاء لتحركاتها وتصوير أن الحياة السياسية والمدنية تسير بشكل طبيعي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعا الوزير، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى الإطلاع على حقيقة الأوضاع السياسية والانسانية في زيارته الحالية إلى صنعاء وما تقوم به المليشيات الحوثية الايرانية من قتل وخطف وتدمير وانتهاك ونهب للمال العام وتغيير للمناهج وتمزيق للنسيج الاجتماعي.