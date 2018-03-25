بالفيديو.. مي العيدان تتهم الدكتورة خلود بالتسبب في إجهاض فرح الهادي

أماني الغامدي(صدى):

اتهمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الدكتورة خلود بالتسبب في إجهاض الفنانة فرح الهادي زوجة الفنان عقيل الرئيسي، عقب نشوب مناوشات كلامية بينهما عبر السوشيال ميديا بسبب الإعلانات.

قالت العيدان في الفيديو ” الشر اللي بدون هدف شئ بشع يحتاج إلى وقفات.. حيث انه وصل إلى مرحلة الجناية.. إنسان ما ضرك بشئ ليش تضريه ” .

وتابعت مي ” اولا حابه أقول الف سلامة عليكي فرح والله يعوضك خير انت وعقيل.. أنتم لساتكم شباب والله يعوضكم بأطفال عدة .. فرح ما ضرت أحد وما أساءت لأحد .. الله عطاك خير لأنك تستحقين ” .

وأضافت مي موجه حديثها للدكتورة خلود ” في ناس ما تستحي يدزون ناس في الزحمة يدقون على بطنها وعلى ضهرها حتى تمرض.. كل هاد على شان هم بيفكروا انه لازم ما يكون حدا معاهم بالكون لازم هو يكون الوحيد بالكون اللي الله ما يرزق أحد تاني غيري ولما محل يتعاقد معاي لا يتعاقد مع غيري.. لكن لما يوصل الشر من أنانية وحقد لجريمة ” .

واستطردت قائلة ” هذا الطفل اللي طاح بسببك الله ما راح يحاسبك يوم القيامة ؟! ” .

وأثار الفيديو باستياء عدد من المتابعين، الذين أكدوا أن التعليقات على شخص لا يمكن أن تتسبب في إجهاضه، معبرين عن غضبهم من اتهام الدكتورة خلود بإجهاض فرح لمجرد وقوع مشادة كلامية بينهما عبر السوشيال ميديا .

