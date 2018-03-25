6 نصائح للحصول على بشرة متألقة صباحًا

نورة الشهري(صدى):

يمكن للعناية الجيدة بالبشرة ليلاً أن تصنع المعجزات لبشرتك، فهو الوقت المثالي لإصلاح خلايا الجلد التالفة.

وفيما يلي، مجموعة من النصائح، التي تساعدك على الاستيقاظ صباحاً، وأنت تتمتعين ببشرة صحية ومتألقة، حسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- إزالة المكياج

قبل التوجه إلى النوم، من الضروري إزالة المكياج، للتخلص من الأوساخ والجراثيم التي يمكن أن تتجمع عليه طوال النهار.

2- التنظيف والتعقيم

بعد إزالة طبقات المكياج، يأتي دور تنظيف وتعقيم البشرة، ويجب استخدام مسحوق مناسب لتطهير البشرة، والتخلص من كافة الأوساح والميكروبات.

3- الترطيب

تحتاج البشرة بعد ذلك إلى الترطيب، عن طريق استخدام مرطب مناسب، لمنع جفاف الجلد خلال الليل.

4- كريم أسفل العينين

المنطقة أسفل العينين حساسة للغاية، وتحتاج إلى عناية خاصة تحتلف عن باقي الوجه، وينصح بالحصول على الكريم المناسب لهذه الغاية.

5- قناع للوجه

اعتماداً على حالة ونوع البشرة، يفضل تطبيق قناع مناسب مرة أو مرتين في الأسبوع، حيث يبقي ذلك بشرتك نضرة ومتألقة.

6- النوم

من الضروري الحصول على القسط الكافي من النوم، حيث يقول الخبراء، إن أي نظام ناجح للعناية بالبشرة، لا بد أن يبدأ من النوم الصحي، وينصح بالنوم لمدة تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات في اليوم.