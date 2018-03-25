ومن أعمالهم سُلط عليهم.. عقاب بشع لأسوأ سفاح بريطاني في القرن 19

لندن(صدى):

عانى الأطباء البريطانيون كثيرًا من نقص هائل في عدد الجثث المعدة للتشريح لأغراض علمية، وذلك بسبب القوانين البريطانية التي سمحت لهم بممارسة عمليات التشريح على جثث المجرمين فقط، منذ بداية القرن التاسع عشر.

حيث افتقرت وحدات التشريح البريطانية إلى الجثث المعدة للتشريح لأغراض علمية، بسبب تراجع عدد عمليات الإعدام التي كانت تنفذ ضد المجرمين عقب صدور أحكام قضائية في حقهم.

بناءُ على ذلك، توجهت العديد من جامعات الطب البريطانية مثل جامعة أدنبرة، نحو ما يعرف بـ ” صائدي الجثث ” أو مجرمي المقابر الذين كانوا أشخاصاً يمتهنون فتح القبور وسرقة الجثث حديثة الدفن، لبيعها بأثمان باهظة إلى وحدات التشريح.

في هذا السياق، عاشت منطقة أدنبرة البريطانية على وقع عمليات قتل غامضة قادها المجرمان ” ويليام بورك ” وصديقه ” ويليام هار ” ، الذي كان يمتلك فندقاً محلياً بالمدينة.

حيث أقدم هذان الرجلان في تلك الفترة على استدراج عدد من الزبائن نحو الفندق، قبل أن يتكفل ويليام بورك بالإجهاز عليهم خنقاً دون ترك آثار واضحة على الجثة.

وعقب كل عملية قتل، يقوم المجرمان ببيع جثة ضحيتهما مقابل مبالغ مالية باهظة إلى الطبيب البريطاني الشهير روبرت نوكس، الذي كان يجهل مصدر هذا العدد الكبير من الجثث.

وعليه، تمكنت السلطات البريطانية من إدانة المتهم الرئيسي في القضية ويليام بورك، الذي مثل أمام القضاء ليصدر في حقه حكم بالإعدام شنقاً، بعد عدة جلسات، وجرى تنفيذ الحكم أواخر شهر يناير من عام 1829م، أمام أكثر من 25 ألفاً من أهالي أدنبرة.

وقع على ” ويليام بورك ” عقاب قاسي، ليتذوق جزءًا مما فعله بجرائمه الشنيعة، حيث تم تشريح جثته علنيًا، فحضرت جموع غفيرة بمعهد الطب بأدنبرة، وخلال عملية التشريح، وضع الطبيب ألكسندر مونرو ريشته في دم ويليام بورك، وكتب: ” هذا كتب بدم ويليام بورك الذي شنق بأدنبرة، مصدر الدم هو رأسه ” .