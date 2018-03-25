” قطان ” يلتقي وزير الدفاع المصري

رحاب فتحي(صدى):

زار وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري، في إطار توديعه لكبار المسئولين في جمهورية مصر العربية بعد انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.

وأكد ” قطان ” خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية التي تشهد الآن أزهى فتراتها والتي تكللت بالزيارة الناجحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لمصر مؤخراً.