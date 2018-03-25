إعلامية تهاجم ” ذا فويس ” لإساءته لأغنية ” أم كلثوم “

نورة الشهري (صدى):

هاجمت الإعلامية العراقية ” سهير القيسي ” بسبب استيائها من التشويه الذي طال أغنية ” وصفولي الصبر” لكوكب الشرق ” أم كلثوم ” ، و التي أدتها المتسابقتان رنا عتيق ولينا قاسم من فريق محمد حماقي في حلقة الأمس من برنامج ” ذا فويس “.

وقالت الإعلامية العراقية في تغريده لها على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” : ” أنصح المبتدئين بالابتعاد عن أغنية وصفولي الصبر لأم كلثوم كونها أغنيتي المفضلة، وما أحب العُرَب الصوتية الغلط والتون الغلط “.

والجدير بالذكر أن حماقي، قد استبعد المتسابقة لينا واختار رنا عتيق لتستكمل معه مسيرة ” أفضل صوت “.