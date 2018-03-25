مشادة شرسة بين متسابقتين بفريق حماقي وصلت لحد التجريح

نورة الشهري(صدى):

شهدت الحلقة الثانية من المواجهة ببرنامج المواهب ” ذا فويس ” مشادة شرسة بين متسابقتين ” رانا عتيق ولينا قاسم ” بفريق الفنان المصري محمد حماقي .

حيث كشفت المتسابقتان رانا عتيق ولينا قاسم إنهما ليسا على وفاق وذلك بسبب أن المشتركة الأولى أعطت ملحوظة للأخرى بأنها تغني الأغاني ولكن “بلهجة سودانية”، مما أزعج المشتركة لينا بشدة من جراء هذا التعليق.

وأبدت المشتركة لينا قاسم انزعاجها من ملحوظة رانا عتيق لتقول لها : ” تبقي اقعدي مكان محمد حماقي ولكن لا يليق بك ” .

وخاضت المتسابقتان رانا عتيق ولينا قاسم منافسة شرسة على مسرح “ذا فويس”، من خلال غنائهما أغنية للمطربة أم كلثوم، ليبهرا المشتركتان لجنة التحكيم ، فيما يفصل حماقي الجدال باختياره لرنا عتيق لتصعد للنهائيات فيما تخرج لينا من المنافسة .