للحصول على المركز الرابع.. الاتفاق يرصد 100 ألف ريال للاعبيه

نواف السالم(صدى):

يحاول نادي الاتفاق أن يحفظ لاعبيه؛ لاقتناص المركز الرابع في إطار مسابقة دوري المحترفين.

وقال الاتفاق إنه سيتم مكافأة كل لاعب بـ 100 ألف ريال في حال نجح الفريق في إنهاء موسمه في الدوري محتلاً المركز الرابع.

وفي حاله احتلال المركز الرابع، سيتم منح الاتفاق مقعداً مباشراً في دوري أبطال آسيا، أو كحد أقصى خوض الملحق المؤهل.

يجدر الإشارة إلى أن المركز الرابع الحد الأقصى لفريق الاتفاق، كون المتاح 6 نقاط، في حين يتقدم النصر صاحب المركز الثالث بفارق 7 قبل نهاية الدوري بجولتين.