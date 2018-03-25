الرئيس السيسي يمنح الوزير ” قطان ” وشاح النيل

رحاب فتحي(صدى):

منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية الوزير أحمد بن عبدالعزيز قطان وشاح النيل؛ تقديرًا لجهوده على مدار 7 سنوات في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزير قطان، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية.

ومن جانبه نقل الوزير قطان خلال الزيارة لفخامة الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد -حفظهما الله-.

كما أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تركت في نفسه أثرًا بالغًا، مؤكدًا لفخامته أن مصر ستظل في القلب والوجدان إلى آخر العمر.