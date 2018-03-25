بالصور.. الوهيبي يفتتح معرض إبداعاتي وسط مشاركة 51 ابتكارا للطلاب

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي اليوم الأحد معرض ” إبداعاتي ” ومعرض ” وقفنا من أجل صحتنا ” بمدارس المتقدمة بالعقيق بحضور مدير مكتب تعليم الرائد الدكتور عبدالله المهنا وعدد من مديري الإدارات ومشرفي ومعلمي تعليم الرياض.

وبعد أن افتتح الوهيبي والحضور المعرض تجول بين أجنحته المختلفة والتي ضمت ٥١ ابتكاراً علمياً نجح الطلاب في إعدادها وعرضها واستمع الوهيبي والحضور أثناء الجولة إلى شروحات الطلاب عن ابتكاراتهم وإبداعاتهم كما تجول في المعرض الصحي ” وقفنا من أجل صحتنا ” والذي يستعرض أهم المشكلات الصحية التي يعاني منها الطلاب ومن أهمها مرض السكر وهشاشة العظام وطرق الوقاية والحماية منه.

بعد ذلك، حضر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المسرحية العلمية والتي تحدثت عن أهمية علم الكيمياء في الحياة العامة.

وعبّر الوهيبي في نهاية الجولة عن سعادته بما رَآه من ابتكارات علمية للطلاب متطلعاً من الطلاب أهمية تنمية هذه المواهب والابتكارات بالمزيد من الاطلاع والبحث العلمي.

من جهته أوضح قائد مدرسة المتقدمة الأستاذ خالد الغامدي أن عدد الابتكارات المسجلة في المعرض وصل إلى ٥١ عملا ابتكارياً مشيراً إلى وجود ابتكارين من ضمن الابتكارات المعروضة مرشحة للمشاركة في المسابقات العلمية على مستوى الإدارة مبيناً أن المعرض يفتح أبوابه للتشرف باستقبال الزيارات الطلابية طيلة هذا الأسبوع بعد الاتصال بإدارة المدارس والتنسيق معها.

