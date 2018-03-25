فتاة تطلب الزواج من محمد صلاح رسميا.. والأخير يرد بصورة

نواف السالم(صدى):

طالبت فتاة مصرية، المحترف المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بالزواج منها أمام جماهير العالم اجمع؛ لتعبر له عن شدة حبها وإعجابها به.

ورفعت الفتاة لافتة خلال مباراة منتخب مصر ونظيره البرتغالي التي أقيمت في سويسرا، الجمعة الماضية، تطلب فيها الزواج منه، حيث كتب عليها ” تتجوزني يا صلاح ” .

واستطاعت الفتاة الوصول إلى اللاعب بعد المباراة، ليرد على طلبها الرسمي بالزواج قائلًا ” أنا متزوج ولا يمكنني الزواج بأخرى ” ، لكنه وافق على التقاط صورة تذكارية معها.

وكانت المنتخب المصري لاقى نظيره البرتغالي في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم في روسيا في يونيو القادم، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح للبرتغال.

