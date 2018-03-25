ضبط عصابة لسرقة المصلين أمام أحد مساجد جدة
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن ضبط عصابة لسرقة المصلين أمام أحد المساجد بمحافظة جدة، مشيراً إلى أنها تتكون من 5 أشخاص ” مواطن و4 يمنيين ” .
جاء ذلك في إشارة إلى المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر فيه تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لنشل محفظته الشخصية عند أحد المساجد بمحافظة جدة من قبل مجموعة من الأشخاص.
واتخذ مركز شرطة الشمالية بمحافظة جدة، إجراءات البحث والتحري الميدانية، بعد التقدم ببلاغ من المواطن الذي ظهر في الفيديو، ما أسفر عنه تحديد هوية المتهمين، مشيراً إلى أنها جميعهم في العقد الثالث من العمر، وقد تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق وإشعار النيابة العامة.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6567 ] نشر منذ 2 ساعتين
مراعاة لهم يوم تخفون الوجيه المقطع ذا انتشر عالوات وكل الناس شافو الوجيه عساهم السرطان اللي يدمرهم وينتشر في وجه كل واحد فيهم هالحراميه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6567 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمنيه
عباس احمد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 11 دقيقة
لاحولة ولا قوة إلا بالله هذه قمة الاستخفاف بالدين حتى اماكن العبادة لم تعد لها حرمة عندهم هؤلاء والله مفروض يعاقبون اشد العقاب اولا لاستخفافهم بالدين وشعائره وثانيا بالمصلين وثالثا على عقوبة النشل .