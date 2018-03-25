ضبط عصابة لسرقة المصلين أمام أحد مساجد جدة

عادل الحربي (صدى):

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن ضبط عصابة لسرقة المصلين أمام أحد المساجد بمحافظة جدة، مشيراً إلى أنها تتكون من 5 أشخاص ” مواطن و4 يمنيين ” .

جاء ذلك في إشارة إلى المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يُظهر فيه تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لنشل محفظته الشخصية عند أحد المساجد بمحافظة جدة من قبل مجموعة من الأشخاص.

واتخذ مركز شرطة الشمالية بمحافظة جدة، إجراءات البحث والتحري الميدانية، بعد التقدم ببلاغ من المواطن الذي ظهر في الفيديو، ما أسفر عنه تحديد هوية المتهمين، مشيراً إلى أنها جميعهم في العقد الثالث من العمر، وقد تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق وإشعار النيابة العامة.