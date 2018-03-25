صورة نادرة للأمير سعود الفيصل تجمعه بأعضاء من الأسرة المالكة

عادل الحربي(صدى):

جمعت صورة قديمة نادرة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله- بأعضاء من الأسرة المالكة، وهم: سمو الأمير وارد بن ناصر الجوهر، وسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي – رحمها الله جميعًا.

ويعد سمو الأمير سعود الفيصل، هو ثالث وزير خارجية بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 1975 إلى 2015م، وبحلول موعد تقاعده، أصبح وزير الخارجية الأطول خدمة في العالم.

ولد سمو الأمير ” سعود الفيصل ” ، في مدينة الطائف عام 1940، وهو أحد أبناء جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – حصل على بكالوريوس في الاقتصاد، ثم التحق بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعمل مستشاراً اقتصادياً لها، وعضواً في لجنة التنسيق العليا بالوزارة، وانتقل بعدها إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن ” بترومين ” ، ليصبح مسؤولاً عن مكتب العلاقات البترولية الذي يشرف على تنسيق العلاقة بين الوزارة وبترومين.

وفي عام 1975، صدر مرسومًا ملكيًا بتعيين سموه وزيرًا للخارجية، وذلك بعد وفاة والده جلالة الملك فيصل – رحمه الله – الذي كان وزيرًا للخارجية وهو ملكاً على البلاد،و استمر في منصبه حتى أبريل 2015.

وعُين سمو الأمير ” سعود الفيصل ” بعدها وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ومشرفاً على الشؤون الخارجية.

كما شغل سموه، عدة مناصب أخرى عديدة، منها: عضو المجلس الأعلى للبترول، ونائب لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الملك فيصل الخيرية، ورئيس مجلس إدارة مدارس الملك فيصل.

وتضمنت إنجازات سمو الأمير ” سعود الفيصل ” ، مشاركته بعضوية الكثير من اللجان العربية والإسلامية مثل: اللجنة العربية الخاصة بلبنان، ولجنة التضامن العربي، واللجنة السباعية العربية ولجنة القدس واللجنة الثلاثية العربية حول لبنان ضمن وزراء خارجية الدول الثلاث وغيرها.

ومما ميز سموه أيضًا، أنه كان يتحدث ” سبع لغات ” ، فإلى جانب العربية، كان يتحدث ” الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والعبرية ” .

جدير بالذكر، أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، قد توفي بعد صراع مع المرض، في يوم الخميس 22 رمضان 1436 هـ، الموافق 9 يوليو 2015م، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عن عمر يناهز 75 عامًا.