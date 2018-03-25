في بادرة طيبة.. أحلام تصالح نوال الكويتية بـ ” مثل النسيم “

أماني الغامدي(صدى):

في بادرة طيبة من الفنانة الإماراتية أحلام تجاه الفنانة نوال الكويتية، اختارت أحلام أغنية الفنانة نوال الكويتية ” مثل النسيم ” ، ليقوم بأدائها المتسابقتان دموع تحسين وهمسة منيف في مرحلة المواجهة في حلقة الأمس ببرنامج ” ذا فويس “.

وخطفت أحلام أنظار الجميع باختيار أغنية نوال خاصة أن علاقتهما ليست على ما يرام بعد اختيار أحلام بدلًا من نوال ضمن لجنة تحكيم ذا فويس، بعدما أعلن القائمون على البرنامج أن نوال هي من تشارك بلجنة تحكيم البرنامج لتفاجأ نوال باستبعادها في اللحظات الأخيرة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف أحلام الذين اعتبروه تعامل مهني لأقصى درجة وأن أحلام أعطت للفن حقه، ووضعت الخلافات الشخصية جانبًا، لتشهد علاقة الثنائي منحنى آخر قد يعجل بعودة العلاقة بينهم مرة أخرى.