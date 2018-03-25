ضبط مواطن اقتحم مدرسة ابتدائية للبنات في مكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، مواطن قام باقتحام المدرسة 107 الابتدائية للبنات، حيث حاول الإعتداء على إدارة المدرسة والمعلمات، مما دفع قوات الأمن للتحفظ عليه.

حيث تلقت الجهات الأمنية اليوم الأحد، بلاغًا واردًا من إدارة المدرسة، يفيد باقتحام شخص المدرسة، ومحاولة الاعتداء على منسوباتها، وذلك قبل القبض عليه من قِبل الفرق الأمنية، وتسليمه إلى مركز شرطة الشرائع للتحقيق معه، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

ومن جانبه، أكد طلال الردادي، المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أن إدارته باشرت التحقيق في الحادثة مع الجهات الأمنية، وسيتم تطبيق دليل إجراءات ‫حماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها من أي اعتداء، مشددًا على أن إدارته لن تتهاون في مخاطبة الجهات الأمنية لمنع تكرار هذه الحوادث.