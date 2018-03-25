بالصور.. ضبط ومصادرة مواد منتهية الصلاحية في ضمد

تركي السالم(صدى):

تمكن فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمحافظة ضمد التابعة لأمانة منطقة جازان، اليوم الأحد، من ضبط عددًا من المخالفات الصحية.

وأضاف الحساب الرسمي لأمانة منطقة جازان على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم مصادرة مواد تظهر عليها علامات التلف، وإغلاق عددًا من المحلات التجارية المخالفة وتغريمها حسب لوائح الجزاءات البلدية.

الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك ضمن جهود الشؤون البلدية والقروية وأمانة جازان في ضبط المخالفات والقضاء عليها، وتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

