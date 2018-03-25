بالفيديو.. الأخضر يواصل الاستعداد لبلجيكا

نواف السالم(صدى):

واصل لاعبو المنتخب الوطني الأول، اليوم الأحد، تدريباته؛ استعدادًا لمباراة بلجيكا الودية،المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب فيديو يرصد مران اللاعبين خلال معسكر الفريق المقام في ماربيا الإسبانية.

وواجه الأخضر الجمعة الماضية أوكرانيا وديًا في مواجهة نارية انتهت بالتعادل الإيجابي.