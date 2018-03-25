بالفيديو.. الأخضر يواصل الاستعداد لبلجيكا
واصل لاعبو المنتخب الوطني الأول، اليوم الأحد، تدريباته؛ استعدادًا لمباراة بلجيكا الودية،المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب فيديو يرصد مران اللاعبين خلال معسكر الفريق المقام في ماربيا الإسبانية.
وواجه الأخضر الجمعة الماضية أوكرانيا وديًا في مواجهة نارية انتهت بالتعادل الإيجابي.
📹| شاهد.. المنتخب الوطني الأول يواصل تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمباراة بلجيكا الثلاثاء المقبل.
#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/5fg8N3n0Rl
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 25, 2018
A.awad[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 2 ساعتين
السمسار تيسير الجاسم … جالس يـقــرّدن عطيف ليظــمّــه للـطحالب …!!!!
تجـمـع لاعبين المنتخـــب تـحـول لــســوق مـفـاوضات (( ســـريّـــه ))..؟؟