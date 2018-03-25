القادسية يوضح موقفه من رحيل بيسمارك

ماجد محمد(صدى):

كشف نائب رئيس نادي القادسية، عبدالله بادغيش، أن اللاعب البرازيلي بيسمارك فيريرا لن يرحل .

وقال: ” رغبة بعض الأندية في التعاقد مع بيسمارط أو عرض خدماته بواسطة وكيل أعماله لنادي النصر، كل ذلك غير صحيح “.

وتابع : ” ما نعلمه بأن بيسمارك لا يفكر في الرحيل، سيبقى في القادسية حتى نهاية عقده، في الواقع أنا لا أعلم السبب في ظهور مثل هذه الأخبار لا سيما أننا في نهاية الموسم وليس في فترة انتقالات اللاعبين وبالتالي فإن كل ذلك سابق لأوانه “.

وختم حديثه حول بيسمارك قائلًا: ” باختصار لاعبو القادسية، والأجهزة الفنية والإدارية، لا يشغل بالهم سوى حصد النقاط الست فقط “.