بعد رحيل أحد معجبيها نوال الكويتية.. ” قلبي انكسر برحيله “

نورة الشهري (صدى):

أعلنت الفنانة الكويتية نوال، عن حزنها الشديد بعدما فقدت أحد معجبيها، مؤكدة أنه من المقربين لها.

ونشرت نوال صورة على حسابها الشخصي علو موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” .

وعلقت على الصورة قائلة: ” اليوم فقدت شخص قريب وعزيز على قلبي اللي انكسر برحيله.. هو واحد من فانزي المقربين جدا .. رحم الله أحمد وأسكنه فسيح جناته .. إن لله وإنا إليه راجعون “.

والجدير بالذكر أن نوال، قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيا ناجحًا على مسرح المجاز بالشارقة.