ابنة حميدان التركي تتحدث عن معاناته في سجنه بأمريكا

علي القحطاني (صدى):

زارت نورة التركي، ابنة السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، والدها في سجنه بأمريكا برفقة أختها؛ حيث أكدت أن والدها يعاني في سجنه الأخير، لافتة إلى أن صحته في تدهور مستمر ووضعه سيئ جدًا.

وأوضحت ” التركي ” أن والدها شكى لهما محنته في سجنه أثناء زيارتهما له قائلًا: ” اجمعوا كل الـ١١ سنة الماضية ببعضها فلن تعادل هذه السنة أبدا من ضيق وكدر ومكر. ”

وأكدت الابنة أن والدها يتعرض للإيذاء النفسي من قبل السجانين، ونشر الإشاعات التي تثير السجناء عليه حتى يكون الإيذاء الجسدي منهم وليس من السجانين؛ حيث ذكر والدها موقف تعرض له عندما حاول أحد السجناء قتله وتلقى السب والشتم من الآخرين.