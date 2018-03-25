المنتخب البلجيكي يداعب ذاكرة الأخضر قبل المواجهة الودية
داعب المنتخب البلجيكي، الأخضر قبل المباراة الودية التي من المقرر أن تجمع بينهما الثلاثاء القادم؛ استعدادا لمونديال 2018.
ونشر المنتخب البلجيكي فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، لهدف سعيد العويران التاريخي الذي سجله في مرمى الحارس ميشيل برودوم في نهائيات كأس العالم 1994.
وكتب الحساب: ” حتى الآن ما زلنا نتذكر هذا الهدف التاريخي من كأس العالم 1994، ونتطلع للعب أمام سعيد العويران الجديد يوم الثلاثاء. مع مقطع فيديو للهدف التاريخي ” .
ورد حساب الأخضر على تغريدة بلجيكا، قائلًا: ” كأس العالم 1994 تحمل العديد من الذكريات الجميلة، نتطلع لرؤيتكم مجدداً يوم الثلاثاء ” .
يجدر الإشارة إلى أن هدف سعيد العويران في عام 2002 كسادس أفضل هدف في تاريخ كؤوس العالم.
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