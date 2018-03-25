المنتخب البلجيكي يداعب ذاكرة الأخضر قبل المواجهة الودية

ماجد الأشرم(صدى):

داعب المنتخب البلجيكي، الأخضر قبل المباراة الودية التي من المقرر أن تجمع بينهما الثلاثاء القادم؛ استعدادا لمونديال 2018.

ونشر المنتخب البلجيكي فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، لهدف سعيد العويران التاريخي الذي سجله في مرمى الحارس ميشيل برودوم في نهائيات كأس العالم 1994.

وكتب الحساب: ” حتى الآن ما زلنا نتذكر هذا الهدف التاريخي من كأس العالم 1994، ونتطلع للعب أمام سعيد العويران الجديد يوم الثلاثاء. مع مقطع فيديو للهدف التاريخي ” .

ورد حساب الأخضر على تغريدة بلجيكا، قائلًا: ” كأس العالم 1994 تحمل العديد من الذكريات الجميلة، نتطلع لرؤيتكم مجدداً يوم الثلاثاء ” .

يجدر الإشارة إلى أن هدف سعيد العويران في عام 2002 كسادس أفضل هدف في تاريخ كؤوس العالم.