” أمانة جدة ” عن الأحياء المتضررة بالمياه الجوفية: ليس من اختصاصنا

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، عن موقفها من الأحياء التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية؛ وأدى إلى تهالم وتدهور حالة البنية التحتية من طرق وأرصفة وإنارة.

وأكدت الأمانة أن معالجة وتخفيض منسوب المياه الجوفية والسطحية لا يقع ضمن اختصاصها أو مهامها، ، لافته إلى أنها تقدم نحو 200 خدمة متنوعة في مجال اختصاصها.

كما أشارت إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي وتخفيض منسوب المياه الجوفية تعد من مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في شركة المياه الوطنية.