تحذير من مركبة فضاء ضخمة تسقط في الدول العربية قريبا

بكين(صدى):

كشفت وكالة الفضاء الأوروبي، الجمعة الماضية، عن اتجاه محطة فضاء صينية إلى الأرض؛ حيث ستستقط أجزاؤها على عدد كبير من الدول من بينها الدول العربية.

وأكدت الوكالة أن هناك احتمال بأن تشهد الأرض آثارًا من هذه المحطة الضخمة التي أطلقت إلى الفضاء في سبتمبر 2011، بالرغم من أن نسبة كبيرة منها ستتعرض للحرق أثناء دخولها طبقة الأوزون.

وأوضحت وكالة الفضاء أن جميع الدول العربية تقع ضمن هذه المنطقة التي ستسقط على الأرض، إلى جانب كامل القارة الأفريقية بالإضافة إلى أجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، كما لفتت إلى أن احتمال تأثر الإنسان بها قليل جدًا، ولكن يجب إبلاغ السلطات بها حال مشاهدة أيًا من قطعها لاحتوائها على مادة كيماوية خطرة.