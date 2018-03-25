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زوجة رامي عياش تكشف جنس مولودها بطريقة مبتكرة

زوجة رامي عياش تكشف جنس مولودها بطريقة مبتكرة
أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش عن جنس مولودها الثاني بطريقة مبتكرة.

حيث نشرت ” داليدا ” صورة برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، وإلى جانبهما بالونات باللون الزهري، في إشارة الى أنها سترزق بمولود أنثى.

وعلقت داليدا على الصورة قائلة : ” معًا لدينا حب جديد لنتشاركه ” مع إيموشن رجل وامرأة وولد وبنت، لتؤكد على أن مولودهم الثاني أنثي.

الجدير بالذكر أن عياش وداليدا، قد رزقهم الله بمولودهم الأول ” أرام ” منذ عامين.


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