بالفيديو.. فرح الهادي تفقد طفلها.. وعقيل الرئيسي يتوعد المتسببين في إجهاضها

نورة الشهري(صدى):

نشر الفنان ​عقيل الرئيسي​، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماع ، مٌعبرا فيه عن إستيائه من التعليقات السلبية والمسيئة لزوجته الممثلة ​فرح الهادي​، التي كانت من أحد الأسباب في ​إجهاض​ طفلها.

وقال عقيل في الفيديو ، ” اذا حدث مكروه لزوجتي وطفلي لن أسكت لا أدري ما نوعية هذه الأخلاق يرسلون فلورز ويسبون امرأة حامل بشهر ويدعون عليها سكتنا كثير ولكن بعد الي حدث مع زوجتي لن أسكت ” .

وتابع ” حسبي الله ونعم الوكيل امرأة حامل بشهر تنام وهي تبكي من الكومنتات الي باعتينهم ناس عشان يدعون عليها ويسيئون لها وفرح انسانة مالها شغل بأي أحد هي فقط تهتم بعائلتها وزوجها أين الانسانية والأخلاق ” .

وكانت خضعت فرح الهادي في إحدى المستشفيات في ​الكويت​، لعملية إجهاض اضطرارية إثر فقدانها جنينها.