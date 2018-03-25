بالفيديو.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد طفلتها بالرقص على أغنية ” 3 دقات “

نورة الشهري (صدى):

شاركت الفنانة ​نادين نسيب نجيم​، جمهورها ومتابعيها لقطات من احتفالها بعيد ميلاد إبنتها ” هيفين ” ، التي أتمت عامها الخامس، بحضور زوجها هادي الأسمر، وعدد من الأصدقاء المقربين منهم.

وظهرت نادين في أحد الفيديوهات وهي ترقص برفقة ابنتها هيفين على أغنية ” 3 دقات ” ، وسط فرحة من عارمة من الأصدقاء والأهل .

من جهة أخرى، تواصل نادين تصوير مشاهدها في ​مسلسل طريق​، الذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل إلى جانب الممثل السوري ​عابد فهد​ .