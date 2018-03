بالفيديو.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد طفلتها بالرقص على أغنية ” 3 دقات “

… اسم الله قمر قمر قمر هفونه ونسخة نادين صايره😭❤ كتير بتشبهها @nadine.nassib.njeim #nadinenassibnjeim #nnn #نادين_نسيب_نجيم #نادين_نجيم #ملكة_الدراما_العربية #ملكة_الشاشة_العربية #ملكة_الدراما #ملكة_الشاشة #أفضل_ممثلة_عربية #أفضل_ممثلة_لبنانية #لو #عشق_النساء #تشيللو #سمرا #نص_يوم #الهيبة #طريق #مسلسل_طريق #أميرة_رمضان٢٠١٨ #مسلسل_طريق_نادين_نسيب_نجيم #طريق_أميرة_نادين_نسيب_نجيم #أميرة #أميرة_نادين_نجيم #رمضان_٢٠١٨ #رمضان٢٠١٨ #نادين_نسيب_نجيم_ملكة_الشاشة

A post shared by sireen NNN (@sireen_nnn) on Mar 24, 2018 at 5:14am PDT