بالفيديو.. نادين نسيب تحتفل بعيد ميلاد طفلتها بالرقص على أغنية ” 3 دقات “
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها لقطات من احتفالها بعيد ميلاد إبنتها ” هيفين ” ، التي أتمت عامها الخامس، بحضور زوجها هادي الأسمر، وعدد من الأصدقاء المقربين منهم.
وظهرت نادين في أحد الفيديوهات وهي ترقص برفقة ابنتها هيفين على أغنية ” 3 دقات ” ، وسط فرحة من عارمة من الأصدقاء والأهل .
من جهة أخرى، تواصل نادين تصوير مشاهدها في مسلسل طريق، الذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل إلى جانب الممثل السوري عابد فهد .
… اسم الله قمر قمر قمر هفونه ونسخة نادين صايره😭❤ كتير بتشبهها @nadine.nassib.njeim #nadinenassibnjeim #nnn #نادين_نسيب_نجيم #نادين_نجيم #ملكة_الدراما_العربية #ملكة_الشاشة_العربية #ملكة_الدراما #ملكة_الشاشة #أفضل_ممثلة_عربية #أفضل_ممثلة_لبنانية #لو #عشق_النساء #تشيللو #سمرا #نص_يوم #الهيبة #طريق #مسلسل_طريق #أميرة_رمضان٢٠١٨ #مسلسل_طريق_نادين_نسيب_نجيم #طريق_أميرة_نادين_نسيب_نجيم #أميرة #أميرة_نادين_نجيم #رمضان_٢٠١٨ #رمضان٢٠١٨ #نادين_نسيب_نجيم_ملكة_الشاشة
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