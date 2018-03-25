مستشفى الرفايع بالجمش يدشن فعاليات اليوم العالمى للدرن بمركز صحي العقلة

سعيد العجل(صدى):

دشن مركز صحي العقلة التابع للقطاع الصحي بالجمش فعاليات اليوم العالمى للدرن بحضور مساعد مدير المستشفى الاخصائي / سيف ذياب العتيبي.

حيث اشتملت الفعاليات بالمعرض الطبي المتكامل وعرض بروجيكتور عن أعراض وعلامات الدرن وطرق الوقاية منه والعلاج ، الجدير بالذكر أن البرنامج شهد مشاركة مدارس العقلة الابتدائية والمتوسطة ومن جهته أشار مدير مركز صحي العقلة إلى استعداد الفريق الصحي بالمركز لتفعيل كافة الأنشطة التوعوية وإشراك المجتمع فى القضايا الصحية من أجل تعزيز صحة الفرد والمجتمع.