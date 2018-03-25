نائب رئيس الشباب يهدد بالرحيل

ماجد محمد(صدى):

هاجم خالد الثنيان نائب رئيس نادي الشباب، أعضاء الشرف بالفريق؛ لعدم تجاوبهم مع النادي.

وأوضح: ” نحن سنعمل بكامل طاقتنا 100% لإنهاء كافة المهام الإدارية الخاصة بالنادي، والباقي على أعضاء شرف الشباب “.

وتابع: ” في حال عدم تجاوب أعضاء شرف الشباب مع إدارة النادي وتوفير الدعم الكافي سأجد نفسي مضطراً لترك العمل في النادي ” ، مشيرًا إلى أن أغلب القضايا المالية التي على نادي الشباب تم حلها من قبل الهيئة العامة للرياضة، والتي بلغت قرابة 16 قضية متراكمة منذ عام 2011م.

واستكمل: ” ما شاهدته في نادي الشباب لم أشاهده في حياتي .. المحبين كثر والداعمين قله “.