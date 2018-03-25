بالصور.. إزالة الحواجز من صحن الطواف بعد اكتمال مشروع تأهيل بئر زمزم

نايف السالم(صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن العمل في الوقت الحالي على إزالة الحواجز من صحن الطواف في الكعبة المشرفة، بعد اكتمال مشروع تأهيل بئر زمزم.

وكان الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت عن استكمال الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كافة الاستعدادات النهائية لإتمام مشروع تأهيل بئر زمزم، وافتتاح صحن المطاف في المسجد الحرام بشكله النهائي يوم الثلاثاء المقبل.