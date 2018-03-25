بالفيديو.. اتصال ناعم ينهي جلسة السدحان مع الأطفال

أماني الغامدي(صدى):

انتشر فيديو للفنان السعودي ” عبدالله السدحان ” ، على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، أثناء تصويره مسلسه الجديد ” بدون فلتر ” ، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

و ظهر ” السدحان ” في الفيديو، وهو يخلع لحيته المستعارة أمام مجموعة من الأطفال، والتي كان يرتديها أثناء تصويره المسلسل الجديد، والذي سيذاع على التلفزيون السعودي.

كما انهالت التعليقات على هذا الفيديو، من محبي ” السدحان ” وتهنئته على العمل الجديد.