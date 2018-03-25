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بالفيديو.. اتصال ناعم ينهي جلسة السدحان مع الأطفال

بالفيديو.. اتصال ناعم ينهي جلسة السدحان مع الأطفال
أماني الغامدي(صدى):

انتشر فيديو للفنان السعودي ” عبدالله السدحان ” ، على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، أثناء تصويره مسلسه الجديد ” بدون فلتر ” ، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

و ظهر ” السدحان ” في الفيديو، وهو يخلع لحيته المستعارة أمام مجموعة من الأطفال، والتي كان يرتديها أثناء تصويره المسلسل الجديد، والذي سيذاع على التلفزيون السعودي.

كما انهالت التعليقات على هذا الفيديو، من محبي ” السدحان ” وتهنئته على العمل الجديد.


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