بالفيديو.. اتصال ناعم ينهي جلسة السدحان مع الأطفال

من أجواء مسلسل بدون فلتر للتلفزيون السعودي بطوله النجم عبدالله السدحان هنا سويت له تركيب سوالف وكركتر ايام الستينات ومكياج خاص للشخصيه الحلقه @abdul_a_s #عبدالله_السدحان #مسلسل_بدون_فلتر #التلفزيون_السعودي #دالين_عبدالاله #ماكيره_السعوديه #ماكيره_الفنانين_المشاهير#سناب_المشاهير #فن#مسلسلات_رمضان #نجوم_الفن #ماكيره_السعوديه #ماكيره_السعوديه

A post shared by Dalin Abdulelah دالين عبدالإله (@dalin_abdulellah) on Mar 24, 2018 at 4:23pm PDT