بالفيديو.. اتصال ناعم ينهي جلسة السدحان مع الأطفال
انتشر فيديو للفنان السعودي ” عبدالله السدحان ” ، على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام ” ، أثناء تصويره مسلسه الجديد ” بدون فلتر ” ، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.
و ظهر ” السدحان ” في الفيديو، وهو يخلع لحيته المستعارة أمام مجموعة من الأطفال، والتي كان يرتديها أثناء تصويره المسلسل الجديد، والذي سيذاع على التلفزيون السعودي.
كما انهالت التعليقات على هذا الفيديو، من محبي ” السدحان ” وتهنئته على العمل الجديد.
من أجواء مسلسل بدون فلتر للتلفزيون السعودي بطوله النجم عبدالله السدحان هنا سويت له تركيب سوالف وكركتر ايام الستينات ومكياج خاص للشخصيه الحلقه @abdul_a_s #عبدالله_السدحان #مسلسل_بدون_فلتر #التلفزيون_السعودي #دالين_عبدالاله #ماكيره_السعوديه #ماكيره_الفنانين_المشاهير#سناب_المشاهير #فن#مسلسلات_رمضان #نجوم_الفن #ماكيره_السعوديه #ماكيره_السعوديه
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