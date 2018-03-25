صور ورسائل غرامية على الواتساب تطيح بزوجة خارج عش الزوجية

مليكة فؤاد(صدى):

أٌصيب رجل مغربي بصدمة عندما اكتشف خيانة زوجته بالصدفة مع حبيبها القديم، عبر رسائل بينهما بتطبيق واتساب.

وكشفت مصادر إعلامية مغربية، أن الزوج المقيم في مدينة فاس المغربية، شك في خيانة زوجته وبعدما سحب منها هاتفها النقال تفاجأ بمحادثات عبر الواتساب بينها وبين حبيبها الذي تركته سابقًا.

وأصيب الزوج بصدمة كبيرة عندما عثر على صور حميمية لزوجته برفقة حبيبها مع العلم أنها أم لطفلة لا يتجاوز عمرها سبعة أعوام.