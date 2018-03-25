إقرار نظام جديد للتجارة الإلكترونية في صالح المستهلك

عادل الحربي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة في الوقت الحالي على إقرار نظام جديد للتجارة الإلكترونية بالمملكة، ومن المقرر أن يتم إصداره قريباً.

وكشف ” الحسين ” عن ملامح النظام الجديد حيث سيتم فيه إعطاء المستهلك الحق في رد السلعة أو استبدالها خلال أسبوع، بالإضافة إلى وضع حد أعلى للمتجر لإيصال السلع خلال أسبوعين.

وأشار إلى أنه في حالة تجاوز هذه المدة فيعد العقد لاغياً ويعاد المبلغ إلى المستهلك، مشيراً إلى أنه سيتم إلزام أصحاب المواقع والحسابات بالتسجيل في موقع لتوثيق الحساب مع تجديد هوية صاحب الموقع وطرف التواصل معهم.