بالصور.. أحلام تجتمع بفريقها والجمهور يطالبها بتدريبهم ليغنوا مثلها

نورة الشهري(صدى):

اجتمعت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، بفريقها في برنامج المواهب الشهير ” ذا فويس ” ، وذلك بصحبة الموسيقار الكبير ” ناصر الصالح “.

حيث نشرت أحلام صورة لها على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، وعلقت علي الصورة قائلة : ” فريق أحلام مع الوسيقار الكبير ” ناصر الصالح ” فريق أحلام ذا فويس على شاشة إم بي سي، شاشة كل العرب الأولى بيتي الأول ” .

كما علق الكثير من محبي الملكة أحلام على هذه الصورة، وطلبوا منها تعليم المتسابقين في فريقها الغناء على طريقتها؛ لكي يطربوهم مثلها.