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بالصور.. أحلام تجتمع بفريقها والجمهور يطالبها بتدريبهم ليغنوا مثلها

بالصور.. أحلام تجتمع بفريقها والجمهور يطالبها بتدريبهم ليغنوا مثلها
نورة الشهري(صدى):

اجتمعت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، بفريقها في برنامج المواهب الشهير ” ذا فويس ” ، وذلك بصحبة الموسيقار الكبير ” ناصر الصالح “.

حيث نشرت أحلام صورة لها على موقع تبادل الصور الشهير ” انستجرام ” ، وعلقت علي الصورة قائلة : ” فريق أحلام مع الوسيقار الكبير ” ناصر الصالح ” فريق أحلام ذا فويس على شاشة إم بي سي، شاشة كل العرب الأولى بيتي الأول ” .

كما علق الكثير من محبي الملكة أحلام على هذه الصورة، وطلبوا منها تعليم المتسابقين في فريقها الغناء على طريقتها؛ لكي يطربوهم مثلها.


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