” الصحة ” تدعو 56 متقدما ومتقدمة لمطابقة بياناتهم على الوظائف الصحية

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 56 متقدما ومتقدمة من قوائم الإنتظار على الوظائف الصحية، ، لمطابقة بياناتهم – كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم -على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلنة بتاريخ ١٤٣/٦/٢٢هـ على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أنه يمكن مطابقة البيانات من قِبل المتقدمين لتلك الوظائف، لدى أي من فروع الوزارة، بمختلف مناطق المملكة، علماً بأن المطابقة ستبدأ غدًا الاثنين الموافق ١٤٣٩/٧/٩هـ، ولمدة يوم واحد.