مفتشات العمل تنفذن 636 زيارة تفتيشية خلال 3 أشهر بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أعلن أحمد المعارك، مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، أن مفتشات العمل قد نفذن ما يزيد عن 636 زيارة تفتيشية خلال الربع الثاني من العام الهجري الجاري.

وأوضح ” المعارك ” في بيان له اليوم الأحد، أن الزيارات شملت المنشآت النسائية التجارية والصناعية والتعليمية والصحية ومحلات المستلزمات النسائية والمشاغل، حيث تم إنذار 162 منشأة وضبط 10 مخالفات لنظام العمل.

من جهته، أشار مساعد مدير عام فرع الوزارة بالقصيم لقطاع العمل، أحمد الوتيد، إلى أن المفتشات حرصن على تقديم التوجيه و الإرشاد المهني للسعوديات والإجابة على استفساراتهن، مؤكداً على ضرورة الالتزام باشتراطات وضوابط عمل المرأة عند تشغيلها.