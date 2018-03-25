مدني عسير يخمد حريق جبال المجدعان بالسودة

محمد بن طحيطح (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بأبها، مساء أمس، من السيطرة على حريق في أشجار بجبل المجدعان الواقع بين قرية العزيزة والقوز على طريق السودة بأبها.

وأكد نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير رائد عبدالاله سعيد الشهراني، أنه تمت مباشرة الفرق للحادث وبذلت جهود كبيرة واسناد الي وبشري حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف أنه تم استخدام المطفيات اليدوية والتجهيزات الفردية نظرا لوعورة الموقع وبعده عن أقرب نقطة تمركز لم ينتج عن ذلك اي إصابات سلم الموقع لجهة الاختصاص وتشير المعاينة الأولية لاحتمال عبث مجهول.

وأهاب بالمواطنين بالتعاون مع رجال الدفاع المدني والابلاغ الفوري عن اي حاله مشتبه بها، مع أهمية المحافظة على الثروات البيئية.