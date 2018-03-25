إغلاق 200 ورشة إصلاح سيارات مخالفة في جدة

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة محافظة جدة، بإغلاق 200 ورشة لإصلاح مركبات مخالفة، بحي بني مالك، ضمن لجنة إغلاق الورش المخالفة، برئاسة شرطة محافظة جدة.

أتى ذلك بتوجيه من سمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود، محافظ جدة، لتطبيق نظام وزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي يحظر ممارسة أنشطة الورش الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها.

وأشارت أمانة جدة، إلى أن العمل جارِ حاليًا من قِبل البلديات الفرعية، بإشعار وإغلاق أكثر من 200 ورشة بحي بني مالك، حيث تم الرفع بفصل التيار عنها، لمخالفتها اشتراطات الموقع ووجودها داخل الأحياء السكنية.

حيث تسبب هذه الورش إزعاج وضرر للمجاورين لها، فضلًا عن تجمّع وتكدس السيارات المهملة والخربة بشكل يعيق الحركة المرورية، ويشوه المنظر العام، وذلك وفقًا للوائح والاشتراطات البلدية.

وتنص تلك اللوائح، على ضرورة أن تكون هذه الأنشطة ضمن المناطق الصناعية المعتمدة داخل المخططات الهيكلية للمدن والقرى، أو المواقع المخصصة لهذا الغرض.

وفي السياق ذاته، بادرت أمانة جدة بالرد على شكوى العديد من أصحاب تلك المحلات، بأن الأمانة لم تقم بإبلاغهم، مؤكدة أنه قد تم إشعار هذه المحال نظامًا بالإخلاء والإغلاق أو تغيير النشاط، لتبدأ أعمال الإغلاق للورش المخالفة بعد انتهاء المهلة، من قِبل اللجنة المكلفة بذلك.