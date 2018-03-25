سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا لعدم احتفاله بذكرى زواجهما

واشنطن(صدى):

أقدمت إمرأة أمريكية تٌدعى ” كارول ستون ، 35 عاما ” على الاعتداء على زوجها بالضرب المبرح لانه نسي ” ذكرى زواجهما ” ولم يحتفل معها به .

حيث وثق الزوج لحظة اعتداء زوجته عليه بركلها له عدة مرات وضربه على رأسه ووجهه ، وتقدم بالفيديو بشكوى لدى المسئولين .

ومن جانبها ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الزوجة بتهمة العنف الأسري ، فيما أكدت الزوجة للشرطة انها هاجمت زوجها لأنه نسي ذكرى زواجهما ولم يحتفل به ما اثار غضبها منه .