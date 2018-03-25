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سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا لعدم احتفاله بذكرى زواجهما

سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا لعدم احتفاله بذكرى زواجهما
واشنطن(صدى):

أقدمت إمرأة أمريكية تٌدعى ” كارول ستون ، 35 عاما ” على الاعتداء على زوجها بالضرب المبرح لانه نسي ” ذكرى زواجهما ” ولم يحتفل معها به .

حيث وثق الزوج لحظة اعتداء زوجته عليه بركلها له عدة مرات وضربه على رأسه ووجهه ، وتقدم بالفيديو بشكوى لدى المسئولين .

ومن جانبها ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الزوجة بتهمة العنف الأسري ، فيما أكدت الزوجة للشرطة انها هاجمت زوجها لأنه نسي ذكرى زواجهما ولم يحتفل به ما اثار غضبها منه .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي اخر الزلم تضربهم حريمهم

— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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[ عدد التعليقات: 2978 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكيد يبي ينسى نفسه -متعود على الضرب المبرح-معه حق ينسى الموعد وينساك انت بعد

[ عدد التعليقات: 3815 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههه يستاهل … عشان مره ثانيه ماينسى 😬

[ عدد التعليقات: 4230 ] نشر منذ 1 ساعة

من جدها هذي ولا تمزح *!! سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا لعدم احتفاله بذكرى زواجهما *!!!!
*
فيه رجال يحتفل بيوم النكبة اللي ابتلش فيه و ارتبط و تزوج *؟!!!
*
ترى أنا أمزح * هي ما تمزح *!! ههههههههههههههههههه

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