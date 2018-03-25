سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا لعدم احتفاله بذكرى زواجهما
أقدمت إمرأة أمريكية تٌدعى ” كارول ستون ، 35 عاما ” على الاعتداء على زوجها بالضرب المبرح لانه نسي ” ذكرى زواجهما ” ولم يحتفل معها به .
حيث وثق الزوج لحظة اعتداء زوجته عليه بركلها له عدة مرات وضربه على رأسه ووجهه ، وتقدم بالفيديو بشكوى لدى المسئولين .
ومن جانبها ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الزوجة بتهمة العنف الأسري ، فيما أكدت الزوجة للشرطة انها هاجمت زوجها لأنه نسي ذكرى زواجهما ولم يحتفل به ما اثار غضبها منه .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي اخر الزلم تضربهم حريمهم
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2978 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد يبي ينسى نفسه -متعود على الضرب المبرح-معه حق ينسى الموعد وينساك انت بعد
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3815 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه يستاهل … عشان مره ثانيه ماينسى 😬
رااايق[ عدد التعليقات: 4230 ] نشر منذ 1 ساعة
من جدها هذي ولا تمزح *!! سيدة تلقن زوجها درسا قاسيا لعدم احتفاله بذكرى زواجهما *!!!!
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فيه رجال يحتفل بيوم النكبة اللي ابتلش فيه و ارتبط و تزوج *؟!!!
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ترى أنا أمزح * هي ما تمزح *!! ههههههههههههههههههه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6560 ] نشر منذ 54 دقيقة
والله لعلقها برموش عيونها فالمروحه واشغلها
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3815 ] نشر منذ 43 دقيقة
اوووووبس🤭 ابو فهد …😰