بالفيديو.. ” المطلق ” يجيز اطلاع الأبناء وزوجاتهم على عورة والديهم المسنين

نايف السالم(صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، خلال حديثه ببرنامجه الأسبوعي ” استديو الجمعة ” على إذاعة نداء الإسلام، أنه يجوز اطلاع الأبناء وزوجاتهم على عورة والديهم المسنين عند الضرورة ولتنظيفهم حال عدم قدرتهم على ذلك.

وأشار ” المطلق ” إلى أن ذلك من صور البر التي يحسن التنبيه إليها، ويجهلها بعض الناس؛ حيث أوضح موقف امرأة متدينة جاءته رافضة تنظيف والدتها المريضة قائلة أنها لا يجوز لها رؤية عورتها فكانت تدخلها الحمام وتغلق الباب دونها؛ إلى أن جاء أخوها المرابط بإحدى جبهات الحدود بالمملكة فقام هو بتنظيف والدتها فاشتكت تصرف أخوها هذا.

وأكد الشيخ ” المطلق ” للمرأة أنها تعتبر بهذا عاصية ومخطئة ومن واجبها أن تعتني بوالدتها، كما أضاف: ” الإنسان لو احتاج أن ينظف والده المسن هو وزوجته، أو زوجة الابن وزوجها غائب وقامت بتنظيفه، لأنه أصبح مثل الطفل، فلا شيء في ذلك، ولا نقول إنها رأت عورته؛ لأن هذه العورة أصبحت ما لها حكم، وأصبح الرجل الكبير في السن مثل الطفل. ”